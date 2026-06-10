Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
TVI transmite em direto a primeira eliminatória das 7 Maravilhas de Portugal. Já votou?
Hoje às 17:15
Esta praia fica em Portugal e tem uma das entradas mais surreais do mundo. Lá fora já não se fala de outra coisa
Hoje às 17:00
Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego
Hoje às 16:00
Fora do Desafio Final, Afonso Leitão fala sobre o segredo que guardou a pedido de Catarina Miranda
Hoje às 14:52
Enquanto Afonso Leitão falava com Cristina Ferreira, Catarina Miranda escreveu mensagem enigmática
Hoje às 12:26
Afonso Leitão revela se já conversou com Catarina Miranda e expõe decisão que tomou em relação à ex-namorada
Hoje às 12:21
Após expulsão, Afonso Leitão descobre o que Catarina Miranda disse nas suas costas - Veja a conversa completa
Hoje às 12:07
Cristina Ferreira questiona Afonso Leitão sobre Catarina Miranda: “Pretendes falar com a Catarina?”
Hoje às 11:50