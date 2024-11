Ruben apresenta-se na sua primeira entrevista ao lado de Ana Soares! Veja as imagens

Ruben Silvestre foi expulso ontem do «Secret Story».

Depois de ontem ter beijado apaixonadamente a ex-noiva, Ana Soares, hoje, na chegada ao estúdio do «Dois às 10», Ruben Silvestre apresentou-se ao lado desta, dando a entender que houve uma reconciliação.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Ruben falou sobre a relação com Ana Soares e garantiu que esta é a mulher da sua vida.

Recorde-se que Ruben entrou no «Secret Story» com um segredo em conjunto com Rita, com quem tinha tido uma relação fora da casa. Já dentro da casa, criou uma grande proximidade com a concorrente Flávia, que chegou a admitir estar a ganhar sentimentos por Ruben.

Veja, em cima, na galeria, as fotos de Ruben Silvestre e Ana Soares juntos na chega ao estúdio do «Dois às 10».