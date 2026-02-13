Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»

Há 33 min

Separado, Marco Costa deixa escapar pormenor da nova dinâmica familiar

Há 59 min

Amor sem fim. Gerado após a morte do marido, Ângela Ferreira mostra como o filho cresceu

Há 1h e 16min

Foi um galã dos «Morangos com Açúcar» e hoje não esconde o amor ao lado do namorado: «Gosto tanto»

Há 1h e 44min

Depois de expor traição publicamente, mulher de ex-concorrente do "Big Brother" dá nova oportunidade ao amor

Há 1h e 59min

Nem sempre foi assim. Esta é a história por trás do bigode do instrutor Andrade

Hoje às 12:41

Homem mata o filho de 3 anos para não pagar pensão de alimentos à ex-mulher

Hoje às 12:36

Instrutor Andrade abre a porta de casa. Tem dois filhos adultos e também são militares

Hoje às 12:21

Guilherme, de nove anos, quer concretizar três sonhos antes da cirurgia que pode pôr a sua vida em risco

Hoje às 11:57

Guilherme tem nove anos e vai arriscar a vida numa cirurgia

Hoje às 11:41

Guilherme, de nove anos, emociona com testemunho: “A esclerose não me deixa jogar à bola”

Hoje às 11:41

Depois de ter demonstrado opiniões conservadoras, Francisco Rodrigues dos Santos é questionado sobre o casamento homossexual

Hoje às 11:30