Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Perante Cristina Ferreira, mãe de Leandro reage ao facto de o filho ter sido chamado de «aberração»
Há 3 min
Assinou termo de responsabilidade, saiu da casa-abrigo e voltou para o marido agressor. O que aconteceu depois foi a gota d'água
Há 2h e 18min
Salomé decidiu sair de casa-abrigo e regressar para o marido que a agredia. Eis o que aconteceu a seguir
Há 2h e 54min
Salomé sobre marido que a agrediu durante nove anos: «Foi a grande paixão da minha vida»
Há 2h e 56min
«Foram anjos enviados para me salvar»: Iran Costa recorda enfarte e pormenor que terá evitado o pior
Há 2h e 59min
Salomé foi vítima de violência doméstica: «Enquanto me dava pontapés na cabeça, eu via que ele me olhava com nojo e raiva»
Há 2h e 59min