Sara Sistelo apanhada de surpresa por Moisés: houve troca de alianças em direto

  • Dois às 10
  • Há 3h e 59min
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Moisés Figueira e Sara Sistelo, que conquistaram os portugueses ao apaixonarem-se no reality show “O Triângulo”, continuam a viver uma bonita história de amor — agora, longe das câmaras, mas sempre com o apoio do público.

Esta quarta-feira, o casal regressou ao programa “Dois às 10”, da TVI, para celebrar dois anos de namoro. Mas o momento tornou-se ainda mais especial quando Moisés surpreendeu Sara com um gesto inesperado: ajoelhou-se em pleno direto e renovou os votos da relação, oferecendo uma nova aliança de namoro à companheira.

Fotos

Bruno não consegue andar e precisa de ajuda para recuperar a alegria

Há 2h e 59min

Aspira, mapeia, contorna móveis e está a menos de 100€

Ontem às 13:07

Há quem diga que é melhor que o Dyson. E custa apenas uma fração do preço

Ontem às 12:40

Fixa a maquilhagem e dura o dia todo. Este spray da L’Oréal é dos mais vendidos do momento

Ontem às 11:32

Conheça o homem por quem Merche Romero se apaixonou

6 ago, 14:40

Família de 5 vive dentro de um carro «com um salário mínimo»

6 ago, 12:15

Só gasta 5 litros por lavagem: o lava-loiças ideal para quem quer poupar e tem pouco espaço

6 ago, 11:35

Natural, fácil de tomar e com resultados em semanas: o suplemento capilar mais vendido da Amazon

6 ago, 11:08
MAIS

Mais Vistos

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Ontem às 10:46

Cláudio Ramos confronta Rafael Bailão: «Tu és homossexual?»

Ontem às 10:28

Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»

Ontem às 12:06

Ex-concorrente de reality show aparece irreconhecível com menos 22 quilos

Há 3h e 53min

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Só precisa de sujar um tacho para fazer este bolo de chocolate

2 ago, 14:09

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira destaca «coisa rara» que João Monteiro fez durante as férias

Há 34 min

Filho de Kina abre o coração: «Sou gay. A minha mãe defendeu-me contra o meu pai homofóbico»

Hoje às 10:26

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que o filho faz todas as noites antes de dormir: «Que amor!»

Ontem às 09:11

Novas pistas do desaparecimento de jovem de 22 anos: «Foram encontrados bilhetes que levam a crer...»

6 ago, 09:32