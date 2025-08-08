Sara Sistelo apanhada de surpresa por Moisés: houve troca de alianças em direto

Moisés Figueira e Sara Sistelo, que conquistaram os portugueses ao apaixonarem-se no reality show “O Triângulo”, continuam a viver uma bonita história de amor — agora, longe das câmaras, mas sempre com o apoio do público.

Esta quarta-feira, o casal regressou ao programa “Dois às 10”, da TVI, para celebrar dois anos de namoro. Mas o momento tornou-se ainda mais especial quando Moisés surpreendeu Sara com um gesto inesperado: ajoelhou-se em pleno direto e renovou os votos da relação, oferecendo uma nova aliança de namoro à companheira.