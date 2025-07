Smartwatch completo por menos de 30€? Este modelo surpreende pelo preço e pelas funções

Este artigo pode conter links afiliados*

O OUKITEL V3 é um smartwatch versátil e bem equipado, agora disponível por apenas 29,99€ (antes 129€). Com um ecrã tátil de 1,83", chamadas Bluetooth, notificações no pulso e monitorização de frequência cardíaca, oxigénio no sangue, sono e ciclo menstrual, oferece funcionalidades de topo a um preço acessível. Resistente à água (IP68) e com mais de 100 modos desportivos, adapta-se a diferentes estilos e rotinas, trazendo ainda duas braceletes incluídas. Bem avaliado pelos utilizadores — com uma média de 4,8 estrelas — destaca-se pela simplicidade de uso, conforto e fiabilidade. Uma opção prática para o dia a dia, sem pesar no orçamento.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.