Só gasta 5 litros por lavagem: o lava-loiças ideal para quem quer poupar e tem pouco espaço

Com apenas 45 cm de largura, o lava-loiças compacto da Karlxtom é a solução ideal para quem vive em espaços pequenos e quer simplificar a rotina sem abdicar de eficiência. Com mais de 2000 avaliações, uma média de 4,5 estrelas e um preço atual de 304 euros, este modelo oferece seis programas de lavagem, incluindo ciclos para esterilizar utensílios de bebé ou lavar fruta, consome apenas 5 litros de água por ciclo e pode ser usado com ligação à torneira ou com depósito de água integrado. A iluminação interior LED e o painel tátil dão-lhe um toque moderno, e as reviews confirmam: lava bem, ocupa pouco espaço e poupa água — ideal para quem vive sozinho, em casal ou até em mobilidade.

