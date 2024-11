Sofia Sousa e Tierry Vilson: 11 anos depois, a filha do casal está irreconhecível! Veja as fotos

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sofia Sousa e Tierry Vilson são dois dos ex-concorrentes mais polémicos dos reality shows da TVI. O ex-casal participou na quarta edição do «Secret Story», transmitido em 2013.

Yasmin Dafne, filha do casal, tinha 6 meses quando Tierry e Sofia se tornaram conhecidos pelo público no reality show.

Recorde-se que o ex-casal entrou na casa mais vigiada do país com um segredo em comum: Temos uma filha em comum. O segredo acabou por ser descoberto pela Casa, depois de vários momentos de tensão protagonizados pelo casal, que tinha uma história em comum com muitos altos e baixos.

Atualmente, a filha do antigo casal já tem 11 anos. Nas redes sociais, continua a receber a atenção dos fãs que, em 2013, se renderam à história de Sofia e Tierry.

Sobre a atual vida amorosa do ex-casal, sabe-se que Sofia Sousa está solteira. Já Tierry Vilson, sabe-se que está a viver no Dubai há alguns anos e já foi pai de outra menina, fruto da sua atual relação.

Nas redes sociais, Sofia Sousa mantém uma presença assídua, mostrando um pouco do seu dia-a-dia, e, claro, como a filha está crescida. «Como está tão crescida a Daffy», «Meu Deus, como o tempo passa! Está uma menina mulher! Tão linda» e «Sofia, tens uma princesa linda. Ainda me lembro de ela ser tão pequenina. Já está do tamanho da mamã» são alguns dos comentários que se podem ler, escritos pelos seguidores da ex-concorrente, numa publicação em que esta se mostra ao lado da filha.

Veja, na galeria em cima, vários registos da pequena, agora grande, Yasmin Dafne, que têm feito as delícias dos seguidores dos ex-concorrentes.