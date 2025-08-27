«Somos almas gémeas»: este é o homem que conquistou o coração de Cuca Roseta

Nesta quarta-feira, 27 de agosto, Cuca Roseta marcou presença no programa «Dois às 10», onde apresentou publicamente o namorado, Manu Rodrigues, revelando detalhes do relacionamento que tem durado quase um ano.

A fadista confessou que, após o divórcio do pai dos seus dois filhos, João Lapa, nunca mais imaginou viver um romance. «Era um presente de Deus. Eu queria um casamento para a vida toda e o meu castelo caiu duas vezes. Quando no meio da dor nasce uma fénix, que é um presente de Deus», explicou, emocionada.

Cuca reforçou que sempre fez de tudo pela família, mas isso não significava que não pudesse ter uma nova vida afetiva. «Acho que fui abençoada. Foi um luto difícil e, de repente e literalmente, fomos levados um ao outro. Foi tudo tão natural, orgânico e fluído», acrescentou.

Sobre a relação com Manu, a fadista foi ainda mais emotiva: «Foi uma surpresa boa. Foi a luz, um presente do divino que nunca pensei sequer merecer. De repente, vem a minha alma gémea. Sei que o Manu é a minha alma gémea».

O momento marcou uma nova fase na vida de Cuca Roseta, que combina a felicidade no amor com a dedicação à família e à carreira musical, mostrando que é possível renascer e encontrar o amor depois de períodos difíceis.

Veja, acima, na galeria que preparámos para si, alguns registos do casal.