«Somos almas gémeas»: este é o homem que conquistou o coração de Cuca Roseta

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 44min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Nesta quarta-feira, 27 de agosto, Cuca Roseta marcou presença no programa «Dois às 10», onde apresentou publicamente o namorado, Manu Rodrigues, revelando detalhes do relacionamento que tem durado quase um ano.

A fadista confessou que, após o divórcio do pai dos seus dois filhos, João Lapa, nunca mais imaginou viver um romance. «Era um presente de Deus. Eu queria um casamento para a vida toda e o meu castelo caiu duas vezes. Quando no meio da dor nasce uma fénix, que é um presente de Deus», explicou, emocionada.

Cuca reforçou que sempre fez de tudo pela família, mas isso não significava que não pudesse ter uma nova vida afetiva. «Acho que fui abençoada. Foi um luto difícil e, de repente e literalmente, fomos levados um ao outro. Foi tudo tão natural, orgânico e fluído», acrescentou.

Sobre a relação com Manu, a fadista foi ainda mais emotiva: «Foi uma surpresa boa. Foi a luz, um presente do divino que nunca pensei sequer merecer. De repente, vem a minha alma gémea. Sei que o Manu é a minha alma gémea».

O momento marcou uma nova fase na vida de Cuca Roseta, que combina a felicidade no amor com a dedicação à família e à carreira musical, mostrando que é possível renascer e encontrar o amor depois de períodos difíceis.

Veja, acima, na galeria que preparámos para si, alguns registos do casal.

Fotos

O melhor ambientador de casa está a metade do preço

25 ago, 10:50

Helena Sacadura Cabral, mãe de Paulo Portas, envia mensagem à mãe de Cláudio Ramos

21 ago, 10:21

Que exercícios físicos faz Cristina Ferreira? Aos 47 anos, é neste que está a apostar

21 ago, 09:51

Lembra-se da 'Menina da Meteorologia'? Veja como está passados 34 anos

20 ago, 10:03

Bruno de Carvalho no Dois às 10. A polémica expulsão esclarecida

13 ago, 11:49

Jovem de 22 anos morre após mergulho no Tejo

13 ago, 11:26

Depilação profissional em casa: a máquina que alia eficácia e cuidado da pele

11 ago, 13:01

Eduardo Ferreira põe fim às dúvidas e esclarece relação com Marco Paulo

11 ago, 11:52
MAIS

Mais Vistos

O caso que está a chocar o país: Criança de nove anos tenta impedir o pai de agredir brutalmente a mãe

Ontem às 12:41

Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu

Ontem às 11:39

«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother»

Ontem às 11:41

Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo»

Ontem às 11:49

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Fora do Estúdio

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

Hoje às 09:45

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Ontem às 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Ontem às 10:38

Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

25 ago, 11:32