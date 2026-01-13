Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Planeie uma escapadinha de inverno neste hotel com piscina aquecida e vista para a serra
Há 3h e 0min
Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa terminou relação com famoso ator da TVI
Há 3h e 24min
Durante décadas foi o ícone da música romântica. Hoje, enfrenta o maior escândalo da carreira
Hoje às 14:20
Estamos fartos das poças de água na bancada da cozinha. E este escorredor veio resolver o problema
Hoje às 12:28
Desvalorizou uma dor de cabeça e acabou por sofrer um AVC aos 21 anos: «Tive a vida por um fio»
Hoje às 12:01
Tudo começou com um cansaço persistente. Aos 11 anos, Simão enfrentou um diagnóstico devastador
Hoje às 11:44
Mãe recorda momentos de aflição após filha de 21 anos sofrer AVC: “Vieram-me chamar para me despedir da Beatriz”
Hoje às 11:38