Sósia de Georgina Rodríguez: nova estrela do Instagram em Portugal surpreende com novas partilhas

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Há uma jovem de Ponte de Lima que está a ser apontada como sósia de Georgina Rodríguez. Íris Soares tem dado que falar desde que foi comparada com a companheira de Cristiano Ronaldo.

«Vamos ver se sempre sou parecida com a Georgina Rodriguez», escreveu na publicação que desencadeou a polémica.

Desde esse dia, Íris Soares tem tido as atenções todas em cima de si. A jovem tornou-se uma estrela nas redes sociais e há quem a siga precisamente para acompanhar os registos que partilha e que comprovam as parecenças com a estrela espanhola.

Veja algumas das mais recentes publicações da jovem, em que as parecenças continuam a ser muito óbvias: