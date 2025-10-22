Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos

  • Ontem às 12:40
A Polícia Judiciária deteve o filho da vereadora da Câmara Municipal de Vagos, Susana Gravato, de 49 anos, por suspeita de homicídio qualificado. O jovem, de apenas 14 anos, é suspeito de ter matado a mãe com um disparo de arma de fogo, na tarde de terça-feira, na Gafanha da Vagueira, concelho de Ílhavo.

De acordo com o comunicado da PJ, “existem fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado que vitimou a sua mãe”. A vítima foi atingida dentro da própria casa, quando estaria ao telefone com uma amiga, que terá alertado as autoridades após ouvir o disparo.

Nas diligências de investigação, a PJ conseguiu recuperar a arma utilizada, pertencente ao pai do menor, e recolher vários indícios de prova. O jovem foi detido e será presente a primeiro interrogatório judicial na Comarca de Aveiro.

O marido de Susana Gravato ainda tentou reanimar a mulher antes da chegada dos meios de socorro, mas sem sucesso. A tragédia está a chocar o país e toda a comunidade local, que descreve a autarca como “uma mulher dedicada, próxima e muito respeitada”.

Com LUSA.

