Tem menos 12 anos que Katia Aveiro e conquistou o coração da irmã de Cristiano Ronaldo: Saiba quem é o brasileiro

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Katia Aveiro esteve na manhã de ontem, dia 20 de novembro, no «Dois às 10» à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

A relação com o companheiro 12 anos mais novo

A dada altura, a empresária falou da relação com Alexandre Bertolucci Júnior, que conheceu há seis anos, realçando que a diferença de idades entre ambos não foi um entrave. «Ele é mais novo que eu 12 anos», revelou.

«Eu fui a Porto Alegre, que é a capital de Rio Grande do Sul. Fui fazer um concerto (…) e um dos empresários tinha alguns empreendimentos em Gramado e ele disse ‘ah vou-te mostrar uma cidade europeia do Brasil’. Quem é que estava lá e era o dono dos terrenos onde se ia fazer o empreendimento? O amor da minha vida», começou por contar.

Katia Aveiro admitiu que sentiu de imediato uma química com o atual companheiro.

«Ninguém acreditava. Ele é mais novo que eu 12 anos mas está tudo certo, porque eu sou feliz com ele, ele é muito maduro… O medo era só que não desse certo mais uma vez, porque eu queria muito ser feliz, mas eu senti que ele estava a trazer-me esse caminho de mudança e eu tinha medo que isso acabasse. Não teve a ver com a idade, com o país... Eu deixei-me levar e depois as respostas foram vindo… Um ano depois eu estava grávida», disse ainda.

«Perdi 27 kg»

No início da entrevista, Katia Aveiro foi desafiada pelos apresentadores a falar sobre uma das mais recentes e grandes mudanças na sua vida: a irmã de Cristiano Ronaldo emagreceu 27 quilos.

«Em fevereiro, as minhas primas estiveram lá no Brasil e eu fiz um vídeo com elas a dançar de fato de banho e olhei e disse ‘eu não sou esta pessoa’. Foi saúde e foi estética, mas foi saúde, acima de tudo», começou por dizer.

«Foi bem difícil», confessou sobre a mudança de estilo vida. «Comecei a dieta de fechar a boca e depois entrei num jejum intermitente, que foi onde eu perdi mais», revelou ainda sobre o processo.

Katia Aveiro contou ainda que o irmão, Cristiano Ronaldo, foi muito importante para si neste processo de perda de peso: «O meu irmão foi uma influência muito importante para mim, porque, no início, quando eu decidi fazer dieta, ele olhou para mim e disse assim ‘faz dieta mas não vás à faca’, que é cirurgia, porque isso depois volta outra vez ao mesmo e eu tive essa consciência».

A coleção de jóias

A irmã de Cristiano Ronaldo falou ainda sobre o lançamento da sua coleção de jóias.

Katia Aveiro lançou uma coleção de jóias dedicadas às mães.

Veja, em cima, a galeria com as fotos mais apaixonantes de Katia Aveiro e do companheiro, Alexandre Bertolucci Júnior.