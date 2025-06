Três receitas simples e baratas que os famosos adoram

Habituados a conquistar o público com a voz, três artistas aceitaram uma missão bem diferente: mostrar os seus dotes… na cozinha! Élvio Santiago, Flor e David Luís trocaram os microfones pelas colheres de pau e prepararam os seus jantares preferidos, provando que, além de talento musical, também sabem brilhar entre tachos e panelas.

Na primeira bancada, Élvio surpreendeu com um strogonoff de frango com cogumelos, uma receita clássica, reconfortante e perfeita para qualquer dia da semana. Flor optou por sabores mais intensos e preparou uma tintureira em molho escabeche com batatas a murro, que fez viajar os sentidos. Já David Luís escolheu um prato simples, mas cheio de sabor: uma massa com gambas rápida de preparar e perfeita para impressionar.