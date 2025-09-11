Uma solução acessível para limpeza de carros, muros e móveis de jardim

Este artigo pode conter links afiliados*

A Cecotec HydroBoost 2400 AdvanceClean é uma hidrolimpadora elétrica de alta pressão com motor de 2400 W, bomba de alumínio resistente e pressão máxima de 180 bar, capaz de fornecer um caudal de 480 litros por hora. Equipada com cabo de 14 metros, mangueira de 8 metros e sistema Auto Start-Stop, oferece praticidade e segurança no uso doméstico. Inclui duas boquilhas e acessório de chão, sendo indicada para limpar pátios, carros, muros ou móveis de exterior. Nas avaliações, os clientes destacam a potência, a boa

