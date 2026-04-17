Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Trabalhar, ver séries ou entreter os miúdos: O "tudo-em-um" de 95€ que facilita a rotina
Há 2h e 2min
Esqueça a Disneyland: este parque temático é mais barato e fica a poucos quilómetros de distância
Há 3h e 3min
A atitude de Diogo fora do "Secret Story 10" que passou despercebida e que "apaga" Eva da sua vida
Há 3h e 33min
Há uma piscina oceânica em Portugal que está a atrair turistas de todo o lado — e é gratuita
Hoje às 15:00
«Mentias porquê?»: Após ser confrontado, Diogo confessa que mentiu a Eva e explica os motivos
Hoje às 14:50
Tudo exposto. Casting de Diogo e Eva é revelador sobre combinação do ex-casal: «Tu deixas?»
Hoje às 12:17
Primeira entrevista de Diogo após ser expulso do Secret Story - Veja a conversa completa
Hoje às 12:11
Diogo é confrontado sobre possível reatamento com Eva: «Eu penso que o futuro nos pode juntar novamente»
Hoje às 12:09
«Não vais ignorar a Ariana?»: Diogo é confrontado e conta o que aconteceu após a gala do Secret Story
Hoje às 11:59