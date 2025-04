Veja como está agora a barriga de grávida de Sara Pinto

A jornalista da TVI, Sara Pinto, de 38 anos, tem sido o centro das atenções pelas recentes fotografias da sua barriga de grávida que partilhou.

Recorde-se que foi na gala de comemoração dos 32 anos da TVI que Sara revelou ao público que está grávida do seu terceiro filho, mais um rapaz que se juntará a Vasco, de 4 anos, e Manuel, de 2. O

Nas redes sociais, as mais recentes fotografias da gravidez de Sara têm encantado os fãs, que elogiam a serenidade e beleza da jornalista nesta fase. Com um estilo elegante e um brilho natural, Sara mostra-se confiante e plena, celebrando a maternidade sem filtros.

No entanto, a felicidade foi manchada por algumas reações negativas nas redes sociais. Logo após o anúncio, a jornalista foi alvo de críticas, com comentários que colocavam em causa a sua decisão de ter um terceiro filho. Sara Pinto não ficou em silêncio. Recentemente, durante uma conversa no programa «Dois às 10», a jornalista abordou o tema com frontalidade, expondo algumas das mensagens ofensivas que recebeu e deixando um apelo claro: «Não entendo esta necessidade de julgar. Especialmente quando se trata de mulheres, ainda por cima grávidas. Precisamos de mais empatia e menos apontar de dedos».

A sua intervenção foi amplamente elogiada por colegas e telespectadores, que destacaram a importância de usar a visibilidade para abrir espaço a conversas sobre o julgamento social, sobretudo em temas ligados à maternidade e às escolhas pessoais das mulheres.

Com esta postura autêntica e corajosa, Sara Pinto não só celebra uma nova etapa na sua vida, como também reforça a sua posição enquanto voz influente na luta por uma sociedade mais compreensiva e menos crítica.