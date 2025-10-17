Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Isto é algo que toda a gente faz ao lavar o chão, mas é errado

Há 3h e 29min

Este é o segredo para que a sua carne estufada fique tenra

Há 3h e 59min

Sim, é possível comer hidratos e ainda assim emagrecer. Descubra como

Hoje às 15:00

Cristina Ferreira revelou a Joana o problema de saúde grave de Bruna. E foi assim que a ex-concorrente reagiu

Hoje às 14:49

Transforme o seu jardim com este utensílio que tem na cozinha

Hoje às 14:30

Mal saiu do «Secret Story», Joana assistiu a um momento que nunca pensou ver: «Não estava nada à espera»

Hoje às 13:59

Bebé é deixado à porta dos bombeiros. E aquilo que trazia ninguém esperava

Hoje às 12:48

Cláudio Ramos revela como a família teve a «prova» de que é a irmã que está internada em Espanha

Hoje às 12:27

Cláudio Ramos conta como soube que a irmã tinha desaparecido: «Tinha deixado o telemóvel, o jantar no fogão…»

Hoje às 12:21

Cláudio Ramos sobre o desaparecimento da irmã: «Eu sei que isto é complicado dizer, mas…»

Hoje às 12:21

Joana revela quem quer que vença o «Secret Story 9»

Hoje às 12:08

«Sofro de bananofobia». Joana explica o seu segredo: «O meu corpo rejeita tudo o que ingiro»

Hoje às 12:07