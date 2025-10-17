Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Vera expõe conversa secreta com Inês: «Chegou a comentar comigo que ia pôr término à relação dela»

Há 3 min

Vera descobre que Marisa e Pedro Jorge são um casal. Esta foi a reação

Há 53 min

Após ser expulsa do «Secret Story», Vera espanta todos ao revelar o seu segredo

Há 1h e 2min

Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa

Há 1h e 9min

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Há 1h e 15min

Vera expõe conversa com Inês sobre a relação desta: «Chegou a comentar comigo que…»

Há 1h e 18min

Vera assiste aos memes que se fizeram de si. Veja a reação da ex-concorrente

Há 1h e 18min

Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»

Há 1h e 19min

Vera sobre Dylan: Poderíamos chegar longe como casal»

Há 1h e 47min

Cláudio Ramos confronta Vera: «Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?»

Há 1h e 48min

Isabel Figueira lavada em lágrimas com surpresa de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos: «Foi o melhor presente que me podiam ter dado»

Há 2h e 13min

Filho de Isabel Figueira e César Peixoto surge pela primeira vez em televisão para surpreender a mãe

Há 2h e 16min