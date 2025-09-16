Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Agora

Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam

Há 6 min

Um Dyson é um Dyson. E o preço deste caiu a pique

Há 19 min

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Há 21 min

Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

Há 30 min

Da Zara Home para o Mercadona: a mesma vela por menos dinheiro

Há 1h e 0min

Viriato Quintela recebe telefonema e declaração de ex-concorrente do «Big Brother Verão»: «Vou levar para a minha vida»

Há 1h e 1min

Veja os antes e depois que vão inspirar a sua próxima mudança de visual

Há 1h e 30min

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Eu sou amigo dela»

Há 3h e 7min

De «amador» ao pódio: Viriato Quintela relembra a sua primeira experiência num reality show – Veja a entrevista completa

Há 3h e 50min

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Hoje às 11:55

Viriato Quintela atribui alcunha a Catarina Miranda

Hoje às 11:55