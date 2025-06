«Vou contar isto pela primeira vez...»: Licínia revela ter sido violada pelo ex-marido com os filhos em casa

Durante duas décadas, Licínia Pereira viveu um autêntico pesadelo dentro das paredes de casa. Um relacionamento marcado por agressões físicas e psicológicas, por silêncios impostos pelo medo, e por um amor que se transformou em terror. «Juntámo-nos numa quinta-feira e no sábado agrediu-me com murros», revelou, mostrando que a violência começou logo nos primeiros dias da relação.

Licínia foi vítima do homem que amava — um marido que a violentava sem qualquer justificação: «Batía-me por tudo e por nada. Se eu fizesse peixe batia-me porque queria carne». Vítima de violência doméstica ao longo de 20 anos, resistiu calada, protegendo os filhos das agressões que aconteciam no quarto: «Ficava em silêncio para os filhos não ouvirem as agressões no quarto».

A violência estendia-se a todas as formas possíveis. Além das agressões físicas e psicológicas, Licínia revelou, pela primeira vez, que foi forçada a ter relações sexuais. «Vou contar isto pela primeira vez: cheguei a ser forçada a ter relações sexuais». Mais tarde, reforçou: «Fui violada pelo meu ex-marido algumas vezes». Mesmo com os filhos em casa, os abusos continuavam. Um deles chegou mesmo a assistir às agressões e, em certo momento, também foi agredido pelo pai.

Apesar de ter saído de casa em algumas ocasiões, regressava sempre por falta de apoio e estrutura: «Cheguei a sair de casa, mas, por falta de apoio, regressei para os braços do agressor». Licínia nunca teve coragem de apresentar queixa às autoridades. Isolou-se completamente: «Refugiei-me em mim própria e afastei-me de todas as amigas».

A consequência física e emocional foi devastadora. Licínia sofreu três abortos e acredita que foram provocados pela violência constante: «Sofri três abortos e acredito que foi devido à violência psicológica». «Senti-me tudo menos mulher», confessou ainda.

Durante anos, aguentou tudo em silêncio. Só após a traição do companheiro conseguiu encontrar uma brecha para sair da relação: «Ter sido traída foi uma sorte para me conseguir salvar». Hoje, cinco anos após o divórcio, Licínia é uma mulher nova: «Se eu fosse a mulher que sou hoje, nunca me tocava nem com um dedo».

Transformou a dor em força e agora usa a sua história para ajudar outras mulheres. O seu testemunho impressionante é uma luz no fim do túnel para quem ainda vive na escuridão da violência doméstica: «Uso o meu exemplo para mostrar a outras mulheres o que é a violência».