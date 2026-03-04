Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Cantora acarinhada pelos portugueses surge muito mais magra: «Antes de entrar num sítio, já sentia os olhares»
Há 2h e 33min
«Estou emocionado e histérico»: Nuno Markl prepara-se para fazer algo que não acontecia desde o início do internamento
Há 3h e 39min
Depois de falar de Francisco Monteiro, Bárbara Parada revela como conheceu o atual namorado
Hoje às 14:34
Marina preparava o funeral da mãe quando o inesperado aconteceu: «Pensava que era mentira»
Hoje às 12:13
Mãe e a tia de Marina morreram em dias seguidos: “Ainda não tinha enterrado a minha mãe e já havia outra pessoa para enterrar”
Hoje às 12:00
Estava tudo pronto para o funeral da mãe, até que algo inesperado mudou tudo: “Pensava que era mentira”
Hoje às 11:59
Depois de perder a mãe e a tia, Marina encontrou o pai morto em casa com o pescoço partido
Hoje às 11:50
Acordou com uma chamada da filha de 6 anos em pânico. Quando chegou a casa, encontrou um cenário que nunca irá esquecer
Hoje às 11:49