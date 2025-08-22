Evite que framboesas e amoras estraguem depressa com este truque

As framboesas e amoras são deliciosas, mas têm a reputação de estragarem-se muito rapidamente. Felizmente, existem métodos simples que podem prolongar a sua frescura por mais tempo, mantendo o sabor e a textura perfeitos. Descubra como proteger estas frutas e evitar desperdícios na sua cozinha.

Se é fã de framboesas e amoras e costuma comprá-las, provavelmente já reparou que, se não forem consumidas rapidamente, acabam por se estragar. Estas frutas são tão deliciosas quanto sensíveis, o que leva muitas pessoas a evitá-las.

Sonia Sidhu recorreu ao seu TikTok para mostrar o que faz para que as framboesas e amoras que compra durem mais tempo sem se estragar. A dica é muito simples de aplicar em casa e inclui tudo o que precisa.

Quando chegar a casa com as frutas ainda em bom estado, não as coloque imediatamente no frigorífico. Em vez disso, escolha um pote ou caixa que feche bem e coloque uma folha de papel de cozinha no fundo. Depois, passe as framboesas ou amoras para dentro, adicione mais um pedaço de papel de cozinha no topo, feche bem e coloque no frigorífico.

O papel de cozinha absorve a humidade que pode estar na fruta, enquanto o recipiente fechado impede a entrada de água e a circulação de ar, prolongando a durabilidade das frutas.

Desta forma, Sonia garante que as framboesas e amoras podem durar até duas semanas no frigorífico.