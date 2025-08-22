Evite que framboesas e amoras estraguem depressa com este truque

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30
Amoras e framboesas
Amoras e framboesas
Foto Zoe Schaeffer, Unsplash

As framboesas e amoras são deliciosas, mas têm a reputação de estragarem-se muito rapidamente. Felizmente, existem métodos simples que podem prolongar a sua frescura por mais tempo, mantendo o sabor e a textura perfeitos. Descubra como proteger estas frutas e evitar desperdícios na sua cozinha.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Se é fã de framboesas e amoras e costuma comprá-las, provavelmente já reparou que, se não forem consumidas rapidamente, acabam por se estragar. Estas frutas são tão deliciosas quanto sensíveis, o que leva muitas pessoas a evitá-las.

Sonia Sidhu recorreu ao seu TikTok para mostrar o que faz para que as framboesas e amoras que compra durem mais tempo sem se estragar. A dica é muito simples de aplicar em casa e inclui tudo o que precisa.

Quando chegar a casa com as frutas ainda em bom estado, não as coloque imediatamente no frigorífico. Em vez disso, escolha um pote ou caixa que feche bem e coloque uma folha de papel de cozinha no fundo. Depois, passe as framboesas ou amoras para dentro, adicione mais um pedaço de papel de cozinha no topo, feche bem e coloque no frigorífico.

O papel de cozinha absorve a humidade que pode estar na fruta, enquanto o recipiente fechado impede a entrada de água e a circulação de ar, prolongando a durabilidade das frutas.

Desta forma, Sonia garante que as framboesas e amoras podem durar até duas semanas no frigorífico.

Temas: Framboesas Amoras

RELACIONADOS

Este bolo de coco e frutos vermelhos sem açúcar refinado é para se comer sem remorsos

Este truque para conservar limões faz com que fiquem frescos durante um mês

Finalmente aprendemos a conservar morangos por mais tempo (e só demora 30 segundos)

Guarde as bananas neste sítio pouco comum e veja-as durar mais 15 dias

Especialista revela o local surpreendente que preserva o pão fresco por mais tempo

Um dos erros mais comuns. Especialista alerta para o local onde não deve guardar batatas

Dicas

Neste ‘jacuzzi natural’ português a água está 30 graus: saiba onde fica

Hoje às 17:00

Acabe de vez com a barriga inchada graças a estas estratégias

Hoje às 15:30

Descubra por que deve colocar cascas de laranja na sua varanda

Hoje às 15:00

Não use mais o programa rápido da sua máquina de lavar roupa

Hoje às 14:30

Quer ser o anfitrião perfeito (sem grandes trabalhos)? Sirva uma tábua como esta

Ontem às 17:00

Aprenda a melhor forma de arrumar sacos de plástico

Ontem às 16:00

Descubra esta técnica e nunca mais terá problemas a dobrar lençóis de elástico

Ontem às 15:30
MAIS

Mais Vistos

Incêndio devora 40 anos de história: Fernando viu o seu negócio reduzir-se a cinzas

Hoje às 11:54

Afinal, qual a relação de Afonso Leitão com Daniela Santos? Marcelo esclarece

Hoje às 10:41

Cláudio Ramos repreende amigos dos nomeados do «Big Brother Verão»: «Não gosto nada que digam isso»

Hoje às 10:31

Aos 25 anos, Helena enfrentou um cancro devastador. E tudo começou com uma simples dor na perna

Hoje às 12:13

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

Hoje às 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

Ontem às 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

Ontem às 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Figura conhecida da TVI revela ter sido diagnosticada com cancro ao mesmo tempo que a mãe

Hoje às 12:33

Entrámos na casa de uma das figuras mais mediáticas do país. E temos fotos. Spoiler: tem 11 casas de banho

Ontem às 13:29

O que come Cristina Ferreira para estar incrível aos 47 anos? Refeições deixaram de ter isto

Ontem às 09:59

O hábito matinal simples e sem custos que mantém Cristina Ferreira em forma

Ontem às 09:55

Fotos

Neste ‘jacuzzi natural’ português a água está 30 graus: saiba onde fica

Hoje às 17:00

Evite que framboesas e amoras estraguem depressa com este truque

Hoje às 16:30

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

Hoje às 16:00

Acabe de vez com a barriga inchada graças a estas estratégias

Hoje às 15:30