Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

O personal trainer e ex-concorrente do Big Brother Famosos revelou tudo nas redes sociais.

Francisco Macau recorreu às redes sociais para partilhar um momento delicado da sua vida pessoal. Na passada segunda-feira, dia 15, o ex-concorrente do “Big Brother VIP” foi submetido a uma cirurgia e fez questão de explicar aos seguidores o que esteve na origem da intervenção.

No Instagram, Francisco revelou que foi operado a três hérnias — duas inguinais e uma abdominal — consequência direta do esforço físico prolongado que fez ao cuidar do pai durante vários meses. “Ontem, fui operado a três hérnias: duas inguinais e uma abdominal. Foram fruto do esforço que fiz, durante vários meses, a deitar o meu pai, a colocá-lo na cadeira, a posicioná-lo… e eu esperei que ele partisse para agendar a minha cirurgia”, começou por escrever.

Num testemunho marcado pela emoção e pelo orgulho, Francisco Macau sublinhou o significado profundo das marcas deixadas pela operação: “Estas cicatrizes na minha barriga vão contar a história de um filho que cuidou de um pai e isso enche-me de orgulho.”

Apesar do pós-operatório estar a ser exigente, o ex-concorrente mostrou-se resiliente e determinado na recuperação: “Tive muitas dores hoje e a tosse não ajuda em nada, mas aguento-me. Tive um bom professor.”

A partilha tocou muitos seguidores, que rapidamente deixaram mensagens de apoio, destacando o gesto de amor, dedicação e entrega de Francisco Macau