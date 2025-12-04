Cláudio Ramos dá "notícia de última hora" sobre famoso casal do «Big Brother»

O apresentador Cláudio Ramos recebeu a notícia através de uma mensagem no telemóvel.

A manhã desta terça-feira, no «Dois às 10», ficou marcada por um momento inesperado em pleno direto. Durante as Conversas de Café, onde se comentavam os rumores sobre uma possível separação entre Francisco Monteiro e Bárbara Parada, Cláudio Ramos recebeu uma mensagem que mudou totalmente o rumo da conversa.

O apresentador interrompeu o painel para anunciar: “Notícia de última hora. A Bárbara Parada confirma a separação e diz: ‘Foi a melhor decisão e o respeito entre os dois irá manter-se sempre.’”

A informação, chegada diretamente da ex-concorrente, colocou fim às especulações que circulavam nos últimos dias. Bárbara Parada decidiu, assim, confirmar oficialmente o fim da relação, reforçando que a decisão foi tomada de forma consciente e carregada de respeito mútuo.

Temas: Francisco Monteiro Bárbara Parada Dois às 10 Claudio Ramos Big Brother

