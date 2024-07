Francisco Monteiro declara-se publicamente a Bárbara Parada: «O meu anjinho da guarda»

Francisco Monteiro declarou-se à namorada

Francisco Monteiro e Bárbara Parada oficializaram a sua relação há poucos dias.

No passado domingo, dia 23 de junho, o vencedor o «Big Brother 2023» marcou presença na Gala do «Big Brother 2024» como comentador, como é habitual todos os domingos. Já a namorada esteve no «Rock in Rio». Depois de ambos os eventos terminarem, o casal reencontrou-se e Francisco Monteiro registou esse momento com uma fotografia da namorada. «O meu anjinho da guarda», pode ler-se na fotografia de Bárbara Parada partilhada por Francisco Monteiro, onde esta surge dentro do carro do namorado.