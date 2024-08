Francisco Monteiro e Bárbara Parada dão uma nova oportunidade ao amor?

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Tudo indica que Francisco Monteiro e Bárbara Parada reataram a relação

Nas redes sociais, Bárbara Parada reuniu os melhores momentos do mês de julho em fotos e, numa delas, aparece ao lado de Francisco Monteiro.

No passado domingo, 4 de agosto, Francisco Monteiro partilhou, no Instagram, uma fotografia, na qual surgia a assistir à prova «Porto Open» e, horas depois, Bárbara Parada divulgou um vídeo no mesmo local.

Recorde-se que os ex-concorrentes terminaram a relação no passado mês de julho, cerca de um mês depois de terem oficializado o namoro.