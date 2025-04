Será que o amor ainda existe entre Francisco Monteiro e esta ex-concorrente? A resposta está aqui

Francisco Monteiro pede Bárbara Parada em namoro! Veja as imagens do pedido

Dia dos namorados: Todas as imagens do plano de sonho de Bárbara Parada e Francisco Monteiro

Será que o amor ainda existe entre Francisco Monteiro e esta ex-concorrente? Após meses de especulações, finalmente surgiu a resposta que os fãs aguardavam ansiosamente.

Bárbara Parada e Francisco Monteiro, conhecidos por serem discretos sobre a sua vida pessoal, abriram uma exceção no Instagram. A fjovem partilhou uma foto ao lado do namorado durante o concerto de Pedro Sampaio no Super Bock Arena, no Porto. Na legenda, escreveu apenas: «Amei», mostrando o quanto se divertiram juntos.

Esta publicação foi uma forma de comprovar que estão juntos e felizes. A imagem, em que ambos aparecem visivelmente sorridentes, agradou aos seguidores, que celebraram o gesto.

