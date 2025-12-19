Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Francisco Monteiro está irreconhecível e os números falam por si. O vencedor do “Big Brother 2023” revelou que perdeu 10 quilos em apenas 15 dias, resultado de uma mudança radical de hábitos e de um novo foco no bem-estar físico.

Francisco Monteiro está visivelmente mais magro e os resultados não passaram despercebidos. O vencedor do “Big Brother 2023” revelou esta quarta-feira, dia 17, que conseguiu perder 10 quilos em apenas 15 dias, depois de ter decidido mudar radicalmente o seu estilo de vida.

Após a separação de Bárbara Parada, Zaza — como é carinhosamente tratado pelos fãs — apostou numa rotina mais saudável e disciplinada, focada no exercício físico, nomeadamente a corrida. A revelação foi feita através de um story no Instagram, onde surge a correr, mostrando que o esforço está a dar frutos.

“Fica sempre junto daqueles que te puxam para cima e fazem de ti melhor. Nestes últimos cem metros, parecia que tinha pernas de chumbo”, começou por escrever, numa reflexão motivadora.

Apesar do cansaço, Francisco Monteiro destacou os resultados alcançados em pouco tempo: “Ainda assim, ao fim de duas semanas, são menos dez quilos e menos 40 segundos por quilómetro”, confessou, evidenciando não só a perda de peso como a melhoria no desempenho físico.

Consciente do interesse dos seguidores, o ex-concorrente prometeu ainda estar mais presente nas redes sociais: “Sei que me pedem para mostrar mais do meu dia-a-dia e prometo que vou melhorar nesse aspeto”.

A transformação de Francisco Monteiro tem sido amplamente elogiada e é vista como o reflexo de uma nova fase, marcada por foco, determinação e autocuidado.