Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»

Francisco Monteiro quebrou o silêncio e revelou estar a enfrentar uma onda de ataques organizados nas redes sociais que já o deixou sem a sua conta principal há quase um mês.

Francisco Monteiro voltou a recorrer às redes sociais — desta vez através da sua conta secundária — para explicar o motivo pelo qual tem estado mais afastado do ambiente digital. O vencedor do Big Brother 2023 revelou estar a ser alvo de ataques organizados que, segundo afirma, têm afetado de forma séria a sua vida profissional.

No desabafo partilhado esta quinta-feira, 4 de dezembro, Francisco começou por expor o problema: "Sempre que coloco histórias ou publicações, há pessoas (se é que o são) que gastam fãs suas, economias mensais, para me mandar a conta abaixo.”

O comentador explicou ainda que estas ações não são isoladas, mas sim coordenadas: “Há inclusive grupos organizados (vi no X) que se juntam, denunciam a conta centenas de vezes e gastam do seu próprio dinheiro (fazendo uma ‘vaquinha’) para me suspender as redes.”

A consequência, diz, tem sido devastadora. Francisco Monteiro afirma estar sem acesso à sua conta principal há quase um mês, enquanto a secundária “mesmo sem atividade praticamente nenhuma” é suspensa com frequência: “1/2 vezes por semana fica suspensa. Tudo isto implica milhares de euros perdidos.”

Além do impacto financeiro, Zaza lamenta a falta de resposta das plataformas responsáveis: “Que soluções tenho? Absolutamente nenhuma!”

Veja o comunicado: