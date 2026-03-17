Francisco Monteiro deixa missão a Catarina Miranda: «Se conseguires, fico teu fã e aliado»

O momento aguardado pelos fãs de reality shows da TVI aconteceu no «Dois às 10». Francisco Monteiro e Catarina Miranda responderam a tudo.

O tão aguardado frente a frente entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro aconteceu finalmente no programa Dois às 10 — e não faltaram momentos de provocações.

Logo no início da conversa, Catarina Miranda lançou um desafio inesperado ao ex-concorrente, em tom de brincadeira: “As pessoas não sabem, mas nós vamos ser concorrentes do Big Brother Verão… estou a brincar, mas tu aceitavas?”

Francisco Monteiro entrou no jogo e respondeu com humor: “Se me conseguires meter lá dentro, fico teu fã e até aliado. Já tens uma missão.” Sem perder o ritmo, Catarina rematou: “Vamos fazer isto acontecer.”

Mas o ambiente descontraído rapidamente deu lugar a um momento mais direto. Ao falar sobre a participação de Catarina no seu último reality show, a ex-concorrente pediu frontalidade: “Quero que sejas sincero.” E Francisco Monteiro não hesitou: “Eu gostei que tu não ganhasses. Olho para ti como pessoa e é-me indiferente quem ganha. Pela tua personalidade, eu gostei que não ganhasses, quando o outro se acha o melhor.”

O frente a frente ficou assim marcado por um equilíbrio entre brincadeira e tensão, num diálogo sem filtros que promete continuar a dar que falar entre os fãs dos reality shows.

Veja a conversa completa: