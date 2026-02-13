Pela primeira vez, Marcia Soares e Francisco Monteiro admitem envolvimento: «Tínhamos de tirar a prova dos nove»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:45

Márcia Soares e Francisco Monteiro confirmaram no Dois às 10 que, depois do fim do Big Brother 2023, decidiram dar uma oportunidade ao que sentiam. Fora da casa, fizeram a “prova dos nove”, mas a relação acabou por não resistir à pressão e às circunstâncias.

Do amor-ódio dentro da casa ao envolvimento cá fora. Marcia Soares e Francisco Monteiro estiveram no Dois às 10 e confirmaram que, depois do fim do Big Brother 2023, decidiram perceber o que realmente sentiam. “Depois de quatro meses fechados numa casa tínhamos de tirar a prova dos 9 e aconteceu quando saímos”, assumiram, sem rodeios.

A história dos dois ficou marcada por altos e baixos intensos dentro do reality show, mas foi já fora das câmaras que tentaram viver essa aproximação longe da pressão do jogo.

Contudo, a fase não foi simples. Após o Desafio Final, Marcia acabou por se afastar. “Muito se foi dito de que eu me queria aproveitar e foi isso que me fez querer afastar. Sentia que nunca ia encaixar na vida e família do Francisco. Tudo o que era o Francisco assustava-me imenso”, confessou.

Já Francisco explicou que também viveu um período difícil após a saída. “Depois de sair não estava preparado para receber tanta informação e não me consegui encaixar naquilo que via”, admitiu.

Hoje, os dois retomaram a relação de amizade que está a conquistar os fãs.

