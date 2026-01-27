Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

Marcia Soares mostrou vários momentos dos seus dias mais recentes, mas o que está a surpreender os fãs é a reação de Francisco Monteiro.

Marcia Soares surpreendeu os seguidores ao partilhar, no Instagram, uma série de fotografias que refletem como têm sido os seus dias mais recentes. A finalista do ‘Big Brother 2023’ reuniu vários momentos pessoais numa publicação que rapidamente despertou a atenção dos fãs.

Na legenda das imagens, Marcia deixou uma reflexão sentida: «Às vezes, encontramos força nas pessoas e nos lugares mais improváveis», escreveu, dando a entender uma fase de introspeção e crescimento pessoal.

A publicação não tardou a gerar inúmeras reações na caixa de comentários, com mensagens de carinho, elogios e apoio. Entre elas, destacou-se a reação de Francisco Monteiro, vencedor do reality show da TVI, que não escondeu a admiração. «Fiquei sem ar na primeira [foto], mas derreti na última [foto]», confessou, arrancando ainda mais atenção à partilha de Marcia.

O comentário não passou despercebido aos seguidores, que rapidamente reagiram, reforçando a cumplicidade e a proximidade que ambos continuam a demonstrar nos últimos tempos.