Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 38min

Marcia Soares mostrou vários momentos dos seus dias mais recentes, mas o que está a surpreender os fãs é a reação de Francisco Monteiro.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Marcia Soares surpreendeu os seguidores ao partilhar, no Instagram, uma série de fotografias que refletem como têm sido os seus dias mais recentes. A finalista do ‘Big Brother 2023’ reuniu vários momentos pessoais numa publicação que rapidamente despertou a atenção dos fãs.

Na legenda das imagens, Marcia deixou uma reflexão sentida: «Às vezes, encontramos força nas pessoas e nos lugares mais improváveis», escreveu, dando a entender uma fase de introspeção e crescimento pessoal.

A publicação não tardou a gerar inúmeras reações na caixa de comentários, com mensagens de carinho, elogios e apoio. Entre elas, destacou-se a reação de Francisco Monteiro, vencedor do reality show da TVI, que não escondeu a admiração. «Fiquei sem ar na primeira [foto], mas derreti na última [foto]», confessou, arrancando ainda mais atenção à partilha de Marcia.

O comentário não passou despercebido aos seguidores, que rapidamente reagiram, reforçando a cumplicidade e a proximidade que ambos continuam a demonstrar nos últimos tempos.

Temas: Francisco Monteiro Marcia Soares Dois às 10 Big Brother

RELACIONADOS

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Praias que ganham às Maldivas. Márcia Soares descobre paraíso em Portugal

Fora do Estúdio

Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

Há 3h e 34min

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

Hoje às 09:43

Sem o marido, mas com companhia. Manuel Luís Goucha concretiza sonho em viagem: «Pura magia»

Hoje às 09:01

As fotos mais ousadas que fizeram de Ricardo Esteves o ‘padre sexy’

25 jan, 08:43

Por baixo da farda, o instrutor Bruno Marques esconde um físico que está a deixar a «1.ª Companhia» em alvoroço

23 jan, 10:52

Hospitalizado, Nuno Markl faz anúncio que deixa os fãs em festa: «É muito bom ouvir isto»

22 jan, 16:08

Mesmo em viagem, Cristina Ferreira mantém o hábito que explica a sua excelente forma física

22 jan, 15:20
MAIS

Mais Vistos

Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos

Ontem às 12:38

Regresso de férias traz surpresa a Cristina Ferreira. Cláudio Ramos surge com um detalhe que escapou a todos

Ontem às 09:59

Aos 44 anos, Francisco confessa: “Casei porque achava que ia morrer”

Ontem às 12:15

Diogo teve um acidente de mota que o deixou paraplégico: “Nunca fui por aquele caminho e naquele dia fui”

Hoje às 11:43

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fotos

À procura de destinos de férias para 2026? Este paraíso de águas quentes está a menos de 2 horas de Portugal

Há 1h e 50min

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

Há 2h e 38min

Estado oferece apoio de até 1500 euros para comprar bicicleta. Candidaturas estão quase a encerrar

Há 2h e 50min

Estava a 500 metros de casa quando a vida mudou para sempre: «Quando pedem para falar numa sala à parte nunca é bom»

Há 3h e 5min