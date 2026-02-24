Antigo rosto de reality show lança farpa a concorrente do "Secret Story 10": "Não faço questão que seja bem-sucedido"

Francisco Vale: As fotos sensuais e cheias de estilo do ‘conquista corações’ do "Big Brother"

Um antigo concorrente do "Big Brother 2023” surpreendeu ao criticar publicamente um concorrente do "Secret Story 10".

Francisco Vale mostrou-se surpreendido com a entrada de alguém que conhece na recém-estreada décima edição de "Secret Story".

"Conheço apenas um dos concorrentes que entraram. Não faço questão que seja bem-sucedido", escreveu o ex-participante do "Big Brother 2023", acrescentando um emoji de uma faca, mas sem revelar a quem se referia. "Se acertarem na resposta, eu admito", prometeu.

O ex-concorrente acabou por receber várias mensagens a sugerir Hugo como hipótese, mas negou: "Não era o Hugo, mas já percebi que é muito famoso cá fora", atirou.