Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

Esta dica pouco ouvida vai ajudá-lo a deixar o frango delicioso.

O frango pode ser preparado de inúmeras maneiras e, ainda assim, há sempre espaço para novos métodos surpreendentes. Jamie Oliver, o famoso chef inglês, deixou o público estupefacto ao revelar, num programa de televisão, uma forma pouco habitual de cozinhar pernas de frango.

A participação de Jamie Oliver aconteceu no Sunrise, um programa matinal, onde esteve para divulgar o seu novo livro e demonstrar a receita de frango com batatas fritas.

O processo começou de forma convencional: o chef temperou as batatas e as pernas de frango com uma mistura de limão, mel e ervas aromáticas. No entanto, o verdadeiro momento inesperado surgiu na etapa de levar a carne ao forno.

Em vez de colocar as pernas de frango numa travessa, Jamie Oliver pendurou-as diretamente na prateleira do forno. Por baixo, colocou o tabuleiro com os legumes, permitindo que o excesso da marinada escorresse para cima destes, intensificando o sabor.

“Desta forma consegue-se o melhor e mais sumarento frango, com a pele crocante e com os sumos a caírem nas batatas”, explicou o chef, de 48 anos.

Jamie Oliver acrescentou ainda que esta técnica é inspirada nas várias viagens que realizou pela região do Mediterrâneo.

Veja a receita no vídeo abaixo.

Veja ainda na galeria em cima três receitas para aproveitar sobras de frango.