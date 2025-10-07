Lavar ou não o frango antes de cozinhar: engenheira alimentar explica o que é mais seguro

  Dois às 10
  • Há 3h e 56min

A engenheira alimentar Suzete Estrela alertou, no programa Dois às 10, para um erro muito comum nas cozinhas portuguesas

Durante a sua participação no programa Dois às 10, da TVI, a engenheira alimentar Suzete Estrela falou sobre um erro muito comum na cozinha: lavar o frango cru antes de o cozinhar.

Segundo a especialista, este hábito, que muitas pessoas acreditam ser mais higiénico, aumenta o risco de contaminação em vez de o evitar.

“Posso lavar o frango, mas quando o lavo ele vai salpicar até 80 centímetros”, alertou.

Como explicou Suzete Estrela, ao lavar o frango cru na torneira, as gotas de água podem espalhar bactérias, nomeadamente salmonela, para outros alimentos, utensílios e superfícies da cozinha — um fenómeno conhecido como contaminação cruzada.

A recomendação é simples: não lavar o frango antes de cozinhar. O calor do cozinhado é suficiente para eliminar as bactérias presentes, garantindo a segurança alimentar.

Assim, para evitar riscos, a engenheira alimentar aconselha a manusear o frango com cuidado, lavar bem as mãos depois do contacto e desinfetar as superfícies onde o alimento cru foi preparado.

