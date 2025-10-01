Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 52min

Estávamos fartos de preparar sempre o mesmo frango e as refeições tinham-se tornado previsíveis. Decidimos experimentar três marinadas diferentes e, desde então, as nossas refeições nunca mais foram monótonas.

O frango é um ingrediente presente em muitas refeições dos portugueses, conhecido por ser prático, económico e versátil, adaptando-se facilmente a diferentes receitas. No entanto, quando preparado sempre da mesma forma, pode tornar-se monótono e perder o seu encanto. Em busca de inspiração, encontramos a conta de Instagram @luguimas_, seguida por mais de 186 mil pessoas, que partilha ideias simples, mas cheias de sabor. Entre elas, destacam-se três marinadas que dão nova vida ao peito de frango e rapidamente se tornaram parte do nosso dia a dia.

Marinada de laranja, mostarda e gengibre com mel

Fresca e leve, esta marinada combina o sumo de laranja com o aroma do gengibre e a doçura suave do mel. A mostarda e o alho equilibram os sabores, proporcionando mais profundidade ao prato. O resultado é um frango colorido, cheio de sabor e capaz de surpreender.

Receita:

  • 500 g de peito de frango em tiras;

  • 150 ml de sumo de laranja;

  • 3 dentes de alho grosseiramente amassados;

  • 2 c. de chá de gengibre ralado;

  • 2 c. de sopa de mostarda amarela;

  • 1 c. de sopa de mel;

  • ½ c. de sopa de sal;

  • 1 c. de sopa de azeite.

Marinada oriental

Esta proposta destaca os sabores asiáticos: o salgado do molho de soja, o aroma do óleo de gergelim e a acidez equilibrada do vinagre de arroz e do limão. A sriracha dá o toque picante, enquanto o açúcar mascavado adiciona suavidade. Uma combinação que transforma o frango, tornando-o completamente diferente do habitual.

Receita:

  • 500 g de peito de frango em cubos;

  • Punhado de talos de cebolinha e salsinha;

  • 5 fatias de gengibre com casca;

  • 1 c. de chá de sal;

  • 40 ml de shoyu;

  • 1 c. de sopa de óleo de gergelim;

  • 2 c. de sopa de sakê mirin;

  • 2 c. de sopa de vinagre de arroz (ou outro à escolha);

  • 1 c. de chá de sriracha (ou outra pimenta a gosto);

  • ½ c. de sopa de açúcar mascavado;

  • Sumo de 1 limão;

Marinada de ervas

Clássica e aromática, esta marinada aposta na frescura das ervas: salsa, manjericão, orégãos, tomilho e sálvia. O azeite e o limão realçam o sabor, o alho intensifica o aroma e a manteiga adiciona suavidade. É uma opção versátil, ideal para grelhar ou assar, e combina com legumes, massas ou arroz.

Receita:

  • 500 g de filé de peito de frango;

  • 2 c. de sopa de salsa cortada;

  • Algumas folhas de manjericão;

  • 2 c. de sopa de orégãos;

  • Punhado de tomilho;

  • Algumas folhas de sálvia;

  • 2 dentes de alho amassado;

  • 1 c. de sopa de azeite;

  • Sumo de 1 limão;

  • 1 c. de sopa de manteiga;

  • ½ c. de sopa de sal;

  • Pimenta branca e rosa a gosto;

Estas três marinadas demonstram como é fácil reinventar um ingrediente tão comum. Cada opção oferece uma experiência diferente — fresca e cítrica, intensa e exótica, ou herbal e reconfortante. Três formas de preparar frango, todas com a mesma promessa: devolver sabor e entusiasmo às refeições de casa.

