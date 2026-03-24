Esqueça os bifes de frango. Eis 10 receitas econónimcas para variar frango no dia a dia

30 receitas fáceis e baratas para os jantares de segunda à sexta

Dar nova vida ao frango é mais simples do que imagina. Reunimos 10 receitas de frango económicas que vão conquistar toda a família.

Está farto de comer sempre os mesmos bifes de frango? Se tem sobras ou quer dar um toque diferente ao jantar, reunimos 10 receitas fáceis que transformam o frango em pratos variados e irresistíveis.

A maior parte das propostas é da autoria do cozinheiro alentejano Fábio Belo, conhecido por valorizar os sabores tradicionais da sua região, mas também por conseguir adaptá-los ao ritmo da vida moderna. Encontrará desde pratos simples e rápidos, ideais para aqueles dias em que só apetece algo reconfortante sem grande preparação, até sugestões ligeiramente mais elaboradas.