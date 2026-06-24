Recebeu uma chamada destas? Atenção, pode estar a ser alvo de uma burla

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Ligaram-lhe e ouviu esta frase numa chamada? Saiba como se proteger

Uma nova tentativa de fraude está a preocupar as autoridades e pode começar de forma aparentemente inocente com uma simples chamada telefónica. O alerta foi divulgado pela Polícia Judiciária, depois de vários relatos de contactos fraudulentos em nome da ANACOM que pretendiam convencer as vítimas a transferir dinheiro.

Segundo as autoridades, os burlões apresentam-se como inspetores da Polícia Judiciária e utilizam nomes e cargos falsos para parecerem credíveis. Durante a conversa, alegam que o número de telefone da vítima está associado ao envio de mensagens fraudulentas e, em alguns casos, chegam mesmo a afirmar que existe um mandado de captura em seu nome.

O esquema assenta numa estratégia de pressão e urgência. Os criminosos informam as vítimas de que o seu número de telemóvel poderá ser bloqueado num curto espaço de tempo caso não resolvam imediatamente a situação. O objetivo é simples: impedir que a pessoa tenha tempo para confirmar a informação ou procurar ajuda. A chamada termina normalmente com um pedido de transferência bancária para um IBAN controlado pelos burlões.

A Polícia Judiciária deixa um alerta: nenhuma autoridade legítima pede dinheiro para evitar detenções, provar inocência ou desbloquear números de telefone. Se receber um contacto deste género, o mais seguro é terminar imediatamente a chamada e comunicar a situação às autoridades. Estar atento aos sinais pode ser a melhor forma de evitar prejuízos financeiros e proteger os seus dados pessoais.

Fonte: alerta divulgado pela Polícia Judiciária sobre comunicações fraudulentas em nome da ANACOM