Perita em chamadas fraudulentas faz alerta que ninguém pensa ao atender chamadas no dia-a-dia

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00
telemovel2.dreamstime
telemovel2.dreamstime

Atender chamadas de números desconhecidos pode parecer inofensivo, mas cada gesto deste tipo ajuda os telemarketing e golpistas a validar números ativos. A especialista em inteligência artificial Nona alerta que mesmo rejeitar ou atender uma chamada deixa um rasto valioso para quem gere campanhas de fraude.

Atender chamadas de números desconhecidos pode parecer inofensivo, mas, segundo a especialista em inteligência artificial Nona, cada gesto deste tipo pode aumentar a quantidade de spam que recebe.

Citado pelo site AS, a especialista deixou um alerta na rede social X: “cada vez que rejeita ou atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo”, o que faz com que os números de telemarketing e de fraude se multipliquem.

Segundo Nona, o problema não se limita apenas à interação com a chamada. No contexto de call centers, marcadores automáticos e campanhas fraudulentas, cada tentativa de contacto deixa um rasto — desde se o telefone tocou, se houve sinal de ocupado, ou se houve qualquer interação do utilizador. Estes dados ajudam os operadores a validar os números ativos e a optimizar futuras chamadas.

Quando os utilizadores se registam em serviços online, os seus números podem acabar em bases de dados comerciais, muitas vezes ligados a outros dados do perfil. A especialista explica que, por isso, as chamadas fraudulentas começam antes de o telefone tocar: cada reacção do utilizador, por mínima que seja, é valiosa para quem gere a campanha.

Nona divide as soluções em duas frentes: imediata e administrativa. A solução imediata consiste em não atender nem devolver chamadas de números desconhecidos, evitar interagir com robots ou pressionar teclas para cancelar supostas subscrições, e usar os filtros do telemóvel. A abordagem administrativa envolve retirar consentimentos, inscrever-se em sistemas de exclusão publicitária e apresentar reclamações quando necessário.

Temas: Fraudes Chamadas

