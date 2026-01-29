Perita em chamadas fraudulentas faz alerta que ninguém pensa ao atender chamadas no dia-a-dia

Atender chamadas de números desconhecidos pode parecer inofensivo, mas cada gesto deste tipo ajuda os telemarketing e golpistas a validar números ativos. A especialista em inteligência artificial Nona alerta que mesmo rejeitar ou atender uma chamada deixa um rasto valioso para quem gere campanhas de fraude.

Citado pelo site AS, a especialista deixou um alerta na rede social X: “cada vez que rejeita ou atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo”, o que faz com que os números de telemarketing e de fraude se multipliquem.

Segundo Nona, o problema não se limita apenas à interação com a chamada. No contexto de call centers, marcadores automáticos e campanhas fraudulentas, cada tentativa de contacto deixa um rasto — desde se o telefone tocou, se houve sinal de ocupado, ou se houve qualquer interação do utilizador. Estes dados ajudam os operadores a validar os números ativos e a optimizar futuras chamadas.

Quando os utilizadores se registam em serviços online, os seus números podem acabar em bases de dados comerciais, muitas vezes ligados a outros dados do perfil. A especialista explica que, por isso, as chamadas fraudulentas começam antes de o telefone tocar: cada reacção do utilizador, por mínima que seja, é valiosa para quem gere a campanha.

Nona divide as soluções em duas frentes: imediata e administrativa. A solução imediata consiste em não atender nem devolver chamadas de números desconhecidos, evitar interagir com robots ou pressionar teclas para cancelar supostas subscrições, e usar os filtros do telemóvel. A abordagem administrativa envolve retirar consentimentos, inscrever-se em sistemas de exclusão publicitária e apresentar reclamações quando necessário.