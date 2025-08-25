Recupere a antiaderência das frigideiras em apenas 5 minutos

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00
Frigideira
Frigideira
Image by freepik

Já não precisa de deitar fora a sua frigideira favorita só porque perdeu a antiaderência. Com este truque simples e rápido, em apenas 5 minutos ela fica como nova.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Se a sua frigideira já não tem a capacidade antiaderente, não há motivo para preocupação. Segundo o Chef Kalo, existe um método simples, económico e ecológico para restaurar a frigideira em poucos minutos, evitando a compra de uma nova.

Para aplicar este método vai precisar de sal grosso, óleo de cozinha e papel absorvente. Antes de começar, garanta que a frigideira está completamente seca e coloque-a no fogão em lume médio. Depois, espalhe uma quantidade generosa de sal grosso até cobrir toda a superfície. O sal funciona como abrasivo natural, ajudando a limpar e a corrigir pequenas imperfeições no revestimento.

Enquanto a frigideira aquece, mexa o sal com movimentos circulares, de modo a distribuir o calor e tratar toda a superfície de forma uniforme. Deixe atuar alguns minutos. Assim que o sal começar a estalar e ganhar um tom dourado, retire a frigideira do lume. Aguarde que o sal arrefeça e só depois descarte-o.

Com a frigideira já morna, deite um fio de óleo de cozinha. Usando papel absorvente, espalhe bem por toda a superfície, criando uma camada protetora que devolve a antiaderência.

Temas: Frigideiras

RELACIONADOS

Como devolver a vida às frigideiras gastas com dois ingredientes simples

Aprenda a limpar as manchas do vidro do forno em dois minutos

Experimente adicionar vinagre ao cozinhar o arroz. Nós já não o preparamos de outra forma

A função secreta da air fryer que vai transformar a sua cozinha

Estes são os 6 locais da cozinha onde não deve usar a air fryer

Lavar panos de cozinha na máquina da roupa? Nem pensar. Eis a melhor solução

Dicas

Uma das mais bonitas praias fluviais da região abriu ao público – inclui piscina flutuante e outras atrações

Ontem às 17:00

Este segredo para ovos estrelados sem fogão (e sem gordura) ninguém lhe contou

Ontem às 16:30

Descubra como transformar uvas na air fryer fazendo isto

Ontem às 16:00

Sim, dá para cozer ovos na air fryer e nós mostramos como

Ontem às 15:30

Do papel vegetal à cerâmica: o que pode (ou não) ir à air fryer?

Ontem às 14:30

Um dos produtos mais vendidos da Amazon é este ambientador de casa. E está a metade do preço

Ontem às 10:48

Neste ‘jacuzzi natural’ português a água está 30 graus: saiba onde fica

22 ago, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Apanhada em flagrante: Gonçalo Quinaz critica atitude de Catarina Miranda na ligação em direto à casa

Ontem às 10:47

Kina não se poupa nas críticas a ex-colega: «Ele é venenoso...»

Ontem às 12:12

Sobre Catarina Miranda, Kina responde: «Quando a procurava, porque não lhe virava as costas?»

Ontem às 11:54

«Tenho filhos porque não os abortei»: Kina esclarece tudo sobre a frase mais polémica do Big Brother Verão

Ontem às 11:41

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Há 1h e 19min

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Há 1h e 38min

Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

Ontem às 11:32

Figura conhecida da TVI revela ter sido diagnosticada com cancro ao mesmo tempo que a mãe

22 ago, 12:33

Fotos

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Há 1h e 19min

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Há 1h e 38min

Uma das mais bonitas praias fluviais da região abriu ao público – inclui piscina flutuante e outras atrações

Ontem às 17:00

Este segredo para ovos estrelados sem fogão (e sem gordura) ninguém lhe contou

Ontem às 16:30