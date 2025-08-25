Recupere a antiaderência das frigideiras em apenas 5 minutos

Já não precisa de deitar fora a sua frigideira favorita só porque perdeu a antiaderência. Com este truque simples e rápido, em apenas 5 minutos ela fica como nova.

Se a sua frigideira já não tem a capacidade antiaderente, não há motivo para preocupação. Segundo o Chef Kalo, existe um método simples, económico e ecológico para restaurar a frigideira em poucos minutos, evitando a compra de uma nova.

Para aplicar este método vai precisar de sal grosso, óleo de cozinha e papel absorvente. Antes de começar, garanta que a frigideira está completamente seca e coloque-a no fogão em lume médio. Depois, espalhe uma quantidade generosa de sal grosso até cobrir toda a superfície. O sal funciona como abrasivo natural, ajudando a limpar e a corrigir pequenas imperfeições no revestimento.

Enquanto a frigideira aquece, mexa o sal com movimentos circulares, de modo a distribuir o calor e tratar toda a superfície de forma uniforme. Deixe atuar alguns minutos. Assim que o sal começar a estalar e ganhar um tom dourado, retire a frigideira do lume. Aguarde que o sal arrefeça e só depois descarte-o.

Com a frigideira já morna, deite um fio de óleo de cozinha. Usando papel absorvente, espalhe bem por toda a superfície, criando uma camada protetora que devolve a antiaderência.