Depois de cozinhar, quanto tempo devemos esperar antes de colocar a comida no frigorífico?

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Alimentos no frigorífico
Alimentos no frigorífico

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Afinal, é preciso deixar a comida arrefecer antes de a colocar no frigorífico?

Consumir comida de um dia para o outro sem que tenha sido refrigerada é uma má ideia, podendo facilmente resultar numa intoxicação alimentar. Por isso, é habitual guardar as sobras no frigorífico, de forma a conservá-las durante alguns dias sem que se estraguem.

A questão, porém, costuma ser outra: qual é a melhor forma de armazenar comida já confecionada? Deve colocá-la no frigorífico ainda quente ou esperar que arrefeça? O site Self falou com um especialista em segurança alimentar para esclarecer qual destas opções é realmente a mais segura.

Antes de mais, importa perceber por que razão é essencial refrigerar as sobras. Guardar os alimentos no frigorífico ajuda a travar o desenvolvimento de bactérias nocivas para a saúde, que podem provocar intoxicações alimentares, explicou ao site o presidente do Departamento de Ciências Alimentares da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos.

Segundo Donald Schaffner, apesar de ser fundamental colocar as sobras no frigorífico, não é obrigatório fazê-lo imediatamente depois de saírem da panela. É possível esperar algum tempo, mas não demasiado. De acordo com o especialista, o prazo máximo é de duas horas. Colocar os alimentos no frigorífico logo depois de serem confecionados não faz uma grande diferença, uma vez que o tempo necessário para arrefecerem dentro do frigorífico não é muito inferior ao que demorariam à temperatura ambiente.

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Há ainda outra razão para não guardar imediatamente os alimentos quentes: a diferença de temperaturas pode danificar os recipientes onde são armazenados. Se forem de vidro ou até pratos comuns, podem partir-se devido ao choque térmico.

No entanto, não basta refrigerar rapidamente: a forma como a comida é armazenada também é importante. O ideal é evitar colocar grandes quantidades num único recipiente. Em alternativa, a comida deve ser distribuída por várias porções mais pequenas, dispostas de forma a não ficarem demasiado altas.

Donald Schaffner salienta que a velocidade de arrefecimento dos alimentos é proporcional à sua profundidade: quanto mais fina for a camada de comida, mais rapidamente atinge uma temperatura que impede a proliferação de bactérias. Outra recomendação passa por não fechar completamente a tampa enquanto o alimento ainda estiver a libertar vapor. Quando arrefecer, deve então fechar-se bem o recipiente.

Por fim, o especialista recomenda guardar as sobras na prateleira superior do frigorífico. Isto acontece porque o calor tende a subir e, desta forma, evita-se que o calor residual aqueça outros alimentos que estejam armazenados.

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Temas: Frigorífico
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