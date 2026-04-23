Sabe quanto tempo deve esperar antes de colocar a comida no frigorífico? A maioria erra

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Devemos colocar a comida no frigorífico ainda quente ou devemos esperar que arrefeça? Saiba o que dizem os especialistas.

É bem conhecido que consumir comida de um dia para o outro sem a refrigerar é uma prática arriscada, que pode facilmente causar uma intoxicação alimentar. Por isso, o mais habitual é guardar as sobras no frigorífico, garantindo que se mantêm em bom estado durante alguns dias.

A questão que surge com frequência é outra: qual é a melhor forma de armazenar comida já confecionada? Deve colocá-la no frigorífico ainda quente ou aguardar que arrefeça primeiro? O site Self falou com um especialista em segurança alimentar para esclarecer qual destas opções é realmente mais segura.

Antes de mais, é essencial compreender porque é tão importante refrigerar as sobras. Guardar os alimentos no frigorífico ajuda a frear o crescimento de bactérias nocivas à saúde, que podem causar intoxicações alimentares, explicou ao site o presidente do Departamento de Ciências Alimentares da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos.

Segundo Donald Schaffner, embora seja crucial colocar as sobras no frigorífico, não é necessário fazê-lo imediatamente após saírem da panela. É possível aguardar algum tempo – mas não demasiado. O especialista indica que o prazo máximo recomendado é de duas horas. Colocar os alimentos no frigorífico assim que são confecionados não altera significativamente o processo, uma vez que o tempo de arrefecimento dentro do frigorífico não é muito inferior ao que demorariam à temperatura ambiente.

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Existe ainda outro motivo para não guardar os alimentos quentes de imediato: a diferença de temperatura pode danificar os recipientes. Se forem de vidro ou mesmo pratos comuns, estes podem partir devido ao choque térmico.

No entanto, refrigerar rapidamente não é suficiente: a forma de armazenamento faz toda a diferença. O ideal é não colocar grandes quantidades num único recipiente, mas sim distribuir a comida em várias porções mais pequenas, de modo a que não fiquem demasiado altas.

Donald Schaffner sublinha que a velocidade de arrefecimento dos alimentos depende da sua profundidade: quanto mais fina for a camada de comida, mais rápido atinge uma temperatura que impede a proliferação de bactérias. Outra recomendação é não fechar completamente a tampa enquanto o alimento ainda liberta vapor; só depois de arrefecer deve fechar-se bem o recipiente.

Por fim, o especialista aconselha a guardar as sobras na prateleira superior do frigorífico, pois o calor tende a subir e, dessa forma, evita-se que o calor residual aqueça outros alimentos que estejam armazenados.

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Temas: Frigorífico
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