Descubra como uma rolha de cortiça pode baixar o consumo do seu frigorífico

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:30

Sabia que um objeto tão simples como uma rolha de cortiça pode ajudar o seu frigorífico a consumir menos energia?

Segundo o site Rádio Caracol, existe um truque caseiro capaz de ajudar a reduzir o consumo de energia do frigorífico. Este método é explicado em detalhe, juntamente com outras medidas que podem ser aplicadas no dia a dia para tornar o frigorífico mais eficiente e, ao mesmo tempo, diminuir a fatura da eletricidade.

O truque de colocar uma rolha de cortiça no frigorífico começou por ser considerado um mito, mas experiências de alguns utilizadores demonstraram resultados positivos ao longo do tempo. A cortiça absorve a humidade, prevenindo a formação de gelo nas paredes do equipamento. Com menos gelo acumulado, o motor do frigorífico necessita de trabalhar menos, o que leva a uma redução gradual do consumo de energia.

É também importante evitar colocar alimentos ainda quentes no frigorífico. Antes de os armazenar, devem arrefecer à temperatura ambiente, pois introduzir comida quente obriga o frigorífico a aumentar o esforço para manter a temperatura interna estável, traduzindo-se num maior consumo energético.

Manter a porta do frigorífico bem fechada é igualmente essencial. Abrir o equipamento durante demasiado tempo ou deixá-lo mal fechado compromete a manutenção da temperatura. Alguns modelos modernos contam com sistemas que regulam o consumo quando a porta está completamente fechada, assegurando que o frio se mantém e evitando desperdício de energia.

A posição do frigorífico na cozinha também influencia o seu desempenho. Deve estar afastado de fontes de calor, como o forno ou a luz direta do sol e localizado num espaço com boa circulação de ar na parte traseira. Manter temperaturas adequadas — cerca de 4° a 5° no frigorífico e -18° no congelador — contribui para otimizar o consumo energético.

A limpeza regular da parte de trás do frigorífico e a verificação de que as aberturas de ventilação não estão obstruídas prolongam a vida útil do equipamento e melhoram a eficiência. Caso seja necessário substituir o frigorífico, deve-se escolher um modelo com sistemas de poupança de energia, capazes de reduzir o consumo até 60% em comparação com equipamentos mais antigos.

