Afinal, que alimentos podem (ou não) ser guardados na porta do frigorífico?

Nem tudo o que parece conveniente é realmente recomendado. A porta do frigorífico é a zona menos fria e pode comprometer a conservação de certos alimentos. Saiba o que lá pode ficar sem riscos.

A forma como se organiza o frigorífico é mais importante do que parece: pode prolongar a qualidade dos alimentos e até evitar riscos para a saúde.

Segundo o site EatingWell, a porta do frigorífico é o pior local para guardar determinados produtos que necessitam de frio constante. Isto acontece porque, sempre que a porta é aberta, essa zona fica sujeita a variações de temperatura.

Existem cinco alimentos que nunca devem ser colocados na porta. O leite, por exemplo, é exposto a temperaturas mais elevadas devido à frequência com que a porta é aberta e fechada, o que acelera a sua deterioração. A solução passa por colocá-lo na prateleira de trás, onde o frio é mais estável. O mesmo se aplica aos ovos: apesar de muitas portas incluírem suportes próprios, este não é o local mais indicado. Devem ser guardados na embalagem original, numa prateleira interior.

Também as carnes não devem ser armazenadas na porta. Embora não seja muito habitual fazê-lo, convém recordar que é um dos alimentos que mais facilmente se estragam e que podem contaminar outros. Como precisam de frio constante, devem ser guardadas bem embaladas na prateleira inferior. Quanto a frutas e legumes, ainda que seja tentador deixar meio limão ou uma cenoura na porta, o ambiente instável faz com que percam frescura rapidamente. O recomendado é que fiquem nas gavetas inferiores, que preservam melhor a humidade e a temperatura. Já o queijo exige frio constante, mas sem risco de congelamento, sendo mais adequado guardá-lo na gaveta própria para lacticínios.

Na porta do frigorífico devem ficar apenas produtos que suportam melhor as variações de temperatura, como condimentos, molhos (ketchup, mostarda, maionese ou molhos para saladas), além de refrigerantes e sumos.

Assim, os alimentos mais perecíveis devem ser armazenados nas zonas mais frias e estáveis do frigorífico, enquanto a porta deve ficar reservada para aqueles que não necessitam de tanta estabilidade térmica.