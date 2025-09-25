Afinal, que alimentos podem (ou não) ser guardados na porta do frigorífico?

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30
Frigorífico
Frigorífico
Image by freepik

Nem tudo o que parece conveniente é realmente recomendado. A porta do frigorífico é a zona menos fria e pode comprometer a conservação de certos alimentos. Saiba o que lá pode ficar sem riscos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A forma como se organiza o frigorífico é mais importante do que parece: pode prolongar a qualidade dos alimentos e até evitar riscos para a saúde.

Segundo o site EatingWell, a porta do frigorífico é o pior local para guardar determinados produtos que necessitam de frio constante. Isto acontece porque, sempre que a porta é aberta, essa zona fica sujeita a variações de temperatura.

Existem cinco alimentos que nunca devem ser colocados na porta. O leite, por exemplo, é exposto a temperaturas mais elevadas devido à frequência com que a porta é aberta e fechada, o que acelera a sua deterioração. A solução passa por colocá-lo na prateleira de trás, onde o frio é mais estável. O mesmo se aplica aos ovos: apesar de muitas portas incluírem suportes próprios, este não é o local mais indicado. Devem ser guardados na embalagem original, numa prateleira interior.

Também as carnes não devem ser armazenadas na porta. Embora não seja muito habitual fazê-lo, convém recordar que é um dos alimentos que mais facilmente se estragam e que podem contaminar outros. Como precisam de frio constante, devem ser guardadas bem embaladas na prateleira inferior. Quanto a frutas e legumes, ainda que seja tentador deixar meio limão ou uma cenoura na porta, o ambiente instável faz com que percam frescura rapidamente. O recomendado é que fiquem nas gavetas inferiores, que preservam melhor a humidade e a temperatura. Já o queijo exige frio constante, mas sem risco de congelamento, sendo mais adequado guardá-lo na gaveta própria para lacticínios.

Na porta do frigorífico devem ficar apenas produtos que suportam melhor as variações de temperatura, como condimentos, molhos (ketchup, mostarda, maionese ou molhos para saladas), além de refrigerantes e sumos.

Assim, os alimentos mais perecíveis devem ser armazenados nas zonas mais frias e estáveis do frigorífico, enquanto a porta deve ficar reservada para aqueles que não necessitam de tanta estabilidade térmica.

Temas: Frigorífico

RELACIONADOS

Depois de cozinhar, quanto tempo devemos esperar antes de colocar a comida no frigorífico?

Guardar estes alimentos na porta do frigorífico pode estar a encurtar-lhes a validade

Pode ou não guardar latas de atum abertas no frigorífico? Eis a resposta de uma engenheira alimentar

O truque para manter os morangos no frigorífico sem bolor

Caixas plásticas tipo tupperware com gordura que não sai? É assim que as deve lavar

Acabe com as caixas plásticas molhadas mesmo após a secagem na máquina da loiça

Dicas

Elimine riscos do seu piso de madeira com este truque

Há 2h e 25min

Ao pesar a fruta, pode estar a perder dinheiro sem se aperceber

Há 2h e 55min

Afinal, o que é seguro (ou não) comer depois da data de validade?

Há 3h e 55min

Descubra quais os utensílios que não pode colocar na máquina da loiça

Hoje às 15:00

Tem lareira ou churrasqueira? Descobrimos o assador que deixa as castanhas perfeitas como as da rua

Hoje às 12:33

Usar o telemóvel no semáforo é permitido por lei? Descubra o que diz a legislação

Ontem às 17:00

Esta simples alteração na sua alimentação pode atrasar o envelhecimento

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Gonçalo Quinaz anuncia separação polémica de figuras públicas: «Eu sabia que aquilo era uma questão de tempo»

Hoje às 10:16

Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa

17 set, 12:09

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Ontem às 12:17

Ex-concorrente do «Secret Story» apresenta em televisão as filhas gémeas

Ontem às 11:55

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

Hoje às 15:19

Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados

Hoje às 12:43

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

23 set, 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

23 set, 15:00

Fora do Estúdio

Brinquedos que marcaram a nossa infância e que as crianças de hoje desconhecem

Há 3h e 25min

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Ontem às 16:07

«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

Ontem às 11:31

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

Ontem às 09:40

Fotos

Elimine riscos do seu piso de madeira com este truque

Há 2h e 25min

Ao pesar a fruta, pode estar a perder dinheiro sem se aperceber

Há 2h e 55min

Brinquedos que marcaram a nossa infância e que as crianças de hoje desconhecem

Há 3h e 25min

Afinal, o que é seguro (ou não) comer depois da data de validade?

Há 3h e 55min