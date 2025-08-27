A comida deve arrefecer antes de ir para o frigorífico? Especialista esclarece

  • Joana Lopes
  • Há 9 min
Frigorífico
Frigorífico
Image by freepik

Muitas pessoas têm o hábito de colocar a comida ainda quente diretamente no frigorífico, mas será esta prática segura? Especialista em segurança alimentar explica os riscos e dão orientações sobre a forma correta de armazenar os alimentos para evitar contaminações e preservar o sabor.

É do conhecimento geral que consumir comida de um dia para o outro que não foi refrigerada é arriscado e pode causar intoxicação alimentar. Por isso, é comum guardar as sobras no frigorífico, permitindo que se conservem por alguns dias sem se estragar. Provavelmente já se questionou qual será a melhor forma de armazenar comida cozinhada: deve ir imediatamente para o frigorífico enquanto ainda está quente ou é preferível esperar que arrefeça antes de guardar? O site Self falou com um especialista em segurança alimentar para esclarecer qual é a opção mais segura.

Guardá-las no frigorífico é essencial porque ajuda a prevenir o aparecimento de bactérias perigosas, que podem causar intoxicações alimentares, explica ao site Self Donald Schaffner, presidente do Departamento de Ciência Alimentar da Universidade Rutgers. Segundo o especialista, embora seja importante refrigerar as sobras, não é necessário fazê-lo imediatamente após saírem da panela. Pode esperar-se até duas horas antes de guardar, sem comprometer a segurança alimentar. Colocar a comida logo no frigorífico pode até não ter grande impacto, já que o tempo que a comida demora a arrefecer dentro do frigorífico não é muito diferente do tempo que levaria na bancada da cozinha. Além disso, a diferença de temperatura pode afetar a embalagem, especialmente se estiver em vidro ou num prato, podendo provocar rachaduras ou quebras.

Mais importante do que guardar a comida rapidamente é armazená-la corretamente. Em vez de colocar todos os alimentos num recipiente grande, é preferível dividir em várias porções menores, espalhando a comida de forma que não fique muito alta. Como explica Donald Schaffner, a velocidade com que os alimentos arrefecem depende da profundidade; quanto mais fina for a camada de comida, mais rapidamente atinge uma temperatura em que as bactérias não se propagam. Outra recomendação é não fechar completamente a tampa enquanto a comida arrefece, permitindo que o vapor saia, mas garantindo que, depois de fria, o recipiente fique bem fechado. Por fim, é aconselhável guardar as sobras na prateleira de cima do frigorífico, já que o calor sobe e esta posição ajuda a garantir que não aquece outros alimentos que possam estar armazenados.

