Se tem este frigorífico em casa, deve ser devolvido imediatamente. O alerta é sério

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O alerta está lançado. Determinados frigoríficos estão a ser retirados do mercado, após uma morte e vários incêndios associados a estes aparelhos.

Frigoríficos da marca Galanz estão a ser retirados do mercado nos Estados Unidos devido a um defeito elétrico que representa um risco de incêndio. Segundo o site da revista People, que cita a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC), já foram registados 34 incêndios relacionados com estes aparelhos, sendo que um deles terá provocado a morte de uma pessoa.

Segundo as autoridades norte-americanas, a falha encontra-se nos componentes elétricos internos dos frigoríficos, que podem entrar em curto-circuito e incendiar-se. A CPSC considera que o problema representa um elevado risco de incêndio, podendo provocar ferimentos graves e, em situações mais extremas, resultar em morte.

A recolha envolve mais de 121.600 frigoríficos de estilo retro da marca Galanz. Foram comunicados às autoridades dezenas de incidentes relacionados com estes aparelhos, além de um relatório de um corpo de bombeiros que indica que um dos incêndios terá estado na origem da morte de uma pessoa.

Os modelos abrangidos foram vendidos através da Home Depot e da Amazon. Face ao risco identificado, as autoridades recomendam aos consumidores que tenham um dos frigoríficos incluídos na recolha que deixem imediatamente de o utilizar e contactem o fabricante para obter informações sobre a reparação, substituição ou outra solução disponibilizada pela empresa.

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A CPSC aconselha também os proprietários a verificarem se o respetivo frigorífico está abrangido pela recolha, através da confirmação do modelo e do número de série. A medida pretende prevenir novos incidentes enquanto decorre o processo de substituição ou correção dos aparelhos afetados.

Esta é uma das maiores retiradas de frigoríficos do mercado dos últimos anos nos Estados Unidos. A decisão das autoridades surge depois de dezenas de incêndios associados aos aparelhos terem conduzido à sua recolha por motivos de segurança.

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Temas: Frigorífico
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