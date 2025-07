Guardar estes alimentos na porta do frigorífico pode estar a encurtar-lhes a validade

Guardar os alimentos no frigorífico parece uma tarefa simples, mas pode estar a cometer um erro que compromete a sua saúde — e sem dar por isso. Especialistas explicam por que motivo guardar leite, ovos ou iogurtes na porta do frigorífico pode ser mais perigoso do que imagina.

É uma daquelas rotinas automáticas: chega das compras, abre o frigorífico e encaixa os produtos onde houver espaço. Leite na porta, ovos logo acima, o iogurte escondido atrás do ketchup... e está feito. Mas se já lhe aconteceu abrir uma embalagem de leite que azedou dias antes da validade, não está sozinho.

Foi exatamente isso que aconteceu à jornalista do HuffPost, que decidiu procurar uma explicação com quem sabe do assunto. Bryan Quoc Le, cientista alimentar, consultor da indústria e autor do livro 150 Food Science Questions Answered, deu a resposta: “A porta é a zona mais quente do frigorífico”.

E isso muda tudo.

A verdade sobre a porta do frigorífico

“A porta é a parte mais quente porque está mais afastada das ventoinhas que sopram ar frio para dentro do aparelho. E é também a que mais aquece sempre que se abre o frigorífico”, explicou Bryan Quoc Le.

Isto significa que, embora seja um local tentador para os alimentos de uso frequente, como leite, ovos ou restos de refeições, é também o mais instável em termos de temperatura – o que pode reduzir drasticamente a durabilidade dos alimentos e, pior, representar um risco para a saúde.

O professor Darin Detwiler, especialista em política alimentar da Universidade Northeastern, reforça: “A porta é o ponto mais instável do frigorífico porque é constantemente exposta ao ar ambiente. O ar frio sai rapidamente e o quente entra, o que causa flutuações que podem ultrapassar os 4 °C (a temperatura ideal de conservação). Em cozinhas quentes ou frigoríficos muito usados, esta zona pode facilmente entrar na chamada zona de perigo.”

Zona de perigo? Sim. E não é exagero.

A zona de perigo é o intervalo de temperatura entre os 4 °C e os 60 °C, onde as bactérias se multiplicam com mais facilidade. Segundo Le, num frigorífico colocado numa cozinha mais quente, a porta pode atingir temperaturas até 5 a 10 graus acima do recomendado.

Resultado? Alimentos mais perecíveis ficam expostos a um ambiente propício à proliferação de microrganismos como a Listeria, Salmonella ou o Staphylococcus aureus — agentes responsáveis por intoxicações alimentares, que afetam sobretudo crianças, idosos ou pessoas com imunidade fragilizada.

O que nunca deve guardar na porta do frigorífico

Apesar das prateleiras moldadas parecerem ideais para ovos ou pacotes de leite, os especialistas são unânimes: esses alimentos devem ficar longe da porta.

Bryan Quoc Le esclarece: “Leite, iogurte, queijo fresco, ovos e molhos com base de lacticínios, como maionese ou molho ranch, são todos muito sensíveis. Pequenas variações de temperatura são suficientes para acelerar o crescimento de fungos e bactérias”.

E a lista de produtos a evitar inclui também:

Carne crua (como frango, peixe ou vaca)

Queijos frescos e iogurtes

Medicamentos que exigem refrigeração estável (ex.: insulina ou probióticos)

O que pode guardar na porta do frigorífico?

A boa notícia é que nem tudo está proibido. Produtos com alto teor de conservantes ou que podem ser mantidos à temperatura ambiente são perfeitamente seguros para essa zona.

Segundo Bryan Quoc Le, “Um bom critério é: se o alimento pode ficar fora do frigorífico ou tem muitos conservantes, pode ser guardado na porta”.

Ou seja, os seguintes alimentos são boas opções:

Molhos (ketchup, mostarda, maionese industrial)

Conservas abertas (desde que com líquido de conserva)

Compotas e doces

Molhos asiáticos (como soja ou teriyaki)

Pickles e chutneys

Conclusão: arrumar bem é cuidar da saúde

A organização do frigorífico vai muito além da estética. Como resume Darin Detwiler: “Organizar bem o frigorífico não é apenas uma questão de ordem, é uma forma de proteger a sua saúde”.

Por isso, da próxima vez que fizer compras, pense duas vezes antes de colocar o leite na porta. Pode estar a ganhar alguns segundos hoje — mas a perder dias de frescura e segurança.