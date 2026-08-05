Milhares de pessoas desligam o frigorífico antes das férias. Devem mesmo fazê-lo?

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Antes de sair de férias, saiba se faz sentido desligar o frigorífico. A resposta varia consoante a duração da viagem e o seu conteúdo.

Quando chegam as férias, muitas pessoas optam por desligar alguns aparelhos elétricos para reduzir o consumo de energia e diminuir os riscos enquanto a casa fica desocupada. No entanto, há um equipamento que continua a suscitar dúvidas: faz sentido desligar o frigorífico antes de viajar?

De acordo com a Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU) de Espanha, citada pelo site 20minutos, a resposta depende de cada situação. Ainda assim, se o frigorífico puder ficar totalmente vazio durante o período de ausência, a recomendação é clara: desligá-lo pode contribuir para poupar energia e evitar maus odores.

Desligar o frigorífico pode reduzir o consumo de eletricidade

A OCU refere que um frigorífico moderno pode consumir entre 200 e 300 kWh por ano, o que corresponde a cerca de 30 a 50 euros anuais apenas para se manter ligado.

Por isso, se o aparelho permanecer em funcionamento durante vários dias ou semanas sem necessidade de conservar alimentos, estará a consumir eletricidade sem necessidade.

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Se for indispensável manter alimentos no frigorífico durante as férias, a organização aconselha a regular o termóstato para uma temperatura ligeiramente superior à habitual, reduzindo dessa forma o consumo energético.

Quanto consome um frigorífico?

Segundo a OCU, "o consumo de um frigorífico vai desde os 500 Wh em 24 horas até aos 1.100 Wh por dia que podem chegar a gastar os modelos maiores, o que representa uma diferença de até cerca de 30 euros por ano entre uns e outros."

O que deve fazer antes de desligar o frigorífico

Caso decida desligar o aparelho antes de viajar, a OCU recomenda alguns cuidados para evitar problemas quando regressar:

  • Esvazie completamente o frigorífico e o congelador, retirando ou doando os alimentos perecíveis.

  • Descongele o congelador, caso seja necessário.

  • Limpe o interior com uma mistura de água e bicarbonato de sódio para eliminar odores.

  • Deixe a porta entreaberta, utilizando, por exemplo, uma toalha ou uma colher de madeira para impedir que feche totalmente.

  • Desligue o aparelho da tomada para eliminar qualquer consumo desnecessário.

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E se não puder desligá-lo?

Nem sempre é possível deixar o frigorífico totalmente vazio, sobretudo quando as ausências são mais curtas, explica o artigo do site 20minutos.

Nessas situações, a OCU recomenda manter apenas os alimentos indispensáveis, aumentar ligeiramente a temperatura do termóstato e verificar se as portas ficam bem fechadas e se as borrachas de vedação estão em boas condições.

Pequenos gestos que ajudam a gastar menos

A organização deixa ainda algumas recomendações para melhorar a eficiência do frigorífico ao longo de todo o ano:

  • Não colocar o frigorífico junto de fontes de calor.

  • Evitar encostá-lo completamente à parede.

  • Limpar regularmente o pó acumulado na parte traseira para facilitar a dissipação do calor.

  • Abrir a porta apenas quando necessário e mantê-la fechada o máximo de tempo possível.

  • Organizar os alimentos sem sobrecarregar o interior.

  • Manter a temperatura nos 5 ºC no frigorífico e -18 ºC no congelador.

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Temas: Frigorífico Férias
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