Se guarda isto no frigorífico, pare de o fazer. Pode ser perigoso

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Há coisas que aprendemos a guardar no frigorífico por hábito, mas nem todas devem lá estar. Este é um dos casos que pode surpreendê-lo.

A solução é simples e demora apenas alguns segundos: depois de abrir uma lata, coloque o conteúdo que sobrou num recipiente de vidro ou plástico adequado para alimentos, feche-o bem e só depois leve-o ao frigorífico. Um pequeno gesto que pode fazer a diferença na conservação dos alimentos.

A recomendação é de Ana Rita Mateus, da Cozinha Segura, mestre em Segurança Alimentar, que partilha regularmente dicas relacionadas com segurança alimentar e alimentação saudável.

Por que não deve guardar a lata aberta?

Ao abrir uma lata, esta deixa de proporcionar as condições de proteção para as quais foi concebida para conservar o alimento. O contacto do conteúdo com o metal e com o ar pode também contribuir para alterações na qualidade.

Este cuidado ganha particular importância no caso de alimentos ácidos, como o tomate, já que a acidez pode favorecer reações entre o alimento e o recipiente com o passar do tempo. A própria informação de segurança alimentar do USDA indica que alimentos ácidos, como o tomate, podem reagir com o revestimento metálico das latas.

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Ainda assim, isto não quer dizer que o alimento se torne imediatamente perigoso assim que a lata é aberta. O USDA considera, inclusivamente, que as sobras de alimentos enlatados podem ser refrigeradas dentro da própria lata. Porém, recomenda que sejam transferidas para um recipiente de vidro ou plástico, de forma a preservar melhor a qualidade e o sabor.

Assim, se costuma deixar atum, sardinha, tomate, cogumelos, feijão ou outros alimentos dentro da lata depois de a abrir, pode valer a pena alterar este pequeno hábito.

A regra é simples de memorizar: "Abriu a lata? Não a guarde simplesmente como está." Transfira o conteúdo para um recipiente limpo, idealmente de vidro ou plástico próprio para alimentos, tape-o bem e coloque-o no frigorífico.

E atenção: depois de aberta, a lata deixa de oferecer a mesma proteção que proporcionava antes. A partir desse momento, a refrigeração é essencial para reduzir o risco de deterioração do alimento. De forma geral, o USDA recomenda que os alimentos enlatados depois de abertos sejam refrigerados e consumidos no espaço de poucos dias, sendo o prazo variável consoante o tipo de alimento.

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É uma daquelas dicas de cozinha que podem parecer pouco importantes, até nos apercebermos de que provavelmente repetimos este gesto quase todas as semanas.

Da próxima vez que abrir uma lata, evite simplesmente colocá-la no frigorífico. Pegue num recipiente, transfira o conteúdo e guarde-o corretamente.

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Temas: Frigorífico Latas
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